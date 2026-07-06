ВВС Азербайджана провели учебно-тренировочные полеты

В соответствии с утвержденным министром обороны Азербайджана планом подготовки на 2026 год, в авиационных подразделениях Военно-воздушных сил Азербайджана были выполнены учебно-тренировочные полёты.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Министерство обороны.

"После проверки состояния здоровья лётных экипажей до сведения пилотов были доведены правила безопасности и был проведен осмотр авиационных средств. Затем, согласно плану, были выполнены практические полёты на самолетах JF-17C (Block-III), Л-39 и штурмовиках Су-25МЛ и Су-25. В ходе учений пилоты выполнили индивидуальные и групповые полёты, в ходе которых совершенствовали навыки взаимодействия в воздушном пространстве, выполнения условных боевых задач и тактических манёвров, обнаружения и уничтожения целей, а также принятия правильных решений в особых ситуациях", - говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, на учебно-тренировочных занятиях, проводимых с целью повышения боевой подготовки и профессионализма лётных экипажей, основное внимание было уделено точному и безопасному выполнению задач в различных метеорологических и тактических условиях, а также совершенствованию возможностей боевого применения авиационных средств.