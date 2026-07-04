https://news.day.az/sport/1845977.html "Имишли" объявил об уходе вратаря Футбольный клуб "Имишли" объявил об уходе вратаря Гусейнали Гулиева. Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу клуба, 26-летний голкипер продолжит карьеру в "Зиря", с которым подписал контракт сроком на два года. До перехода в "Имишли" Гулиев также защищал цвета "Сумгайыта" и "Сабаила".
"Имишли" объявил об уходе вратаря
Футбольный клуб "Имишли" объявил об уходе вратаря Гусейнали Гулиева.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу клуба, 26-летний голкипер продолжит карьеру в "Зиря", с которым подписал контракт сроком на два года.
До перехода в "Имишли" Гулиев также защищал цвета "Сумгайыта" и "Сабаила".
Напомним, по итогам сезона-2025/2026 "Имишли" занял девятое место в Премьер-лиге Азербайджана, набрав 34 очка.
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