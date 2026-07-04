Футбольный клуб "Имишли" объявил об уходе вратаря Гусейнали Гулиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу клуба, 26-летний голкипер продолжит карьеру в "Зиря", с которым подписал контракт сроком на два года.

До перехода в "Имишли" Гулиев также защищал цвета "Сумгайыта" и "Сабаила".

Напомним, по итогам сезона-2025/2026 "Имишли" занял девятое место в Премьер-лиге Азербайджана, набрав 34 очка.