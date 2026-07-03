33-летняя женщина погибла в ДТП на платной дороге

На платной автодороге Баку-Губа-государственная граница с Россией произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, автомобиль Hyundai потерял управление и перевернулся.

В результате аварии 33-летняя Сяма Алиева скончалась от полученных травм.

Известно, что она работала регистратором в Центральной районной больнице Шамкира. У погибшей остался один ребенок.

По факту ДТП проводится расследование.