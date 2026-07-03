https://news.day.az/society/1845713.html 33-летняя женщина погибла в ДТП на платной дороге - ФОТО На платной автодороге Баку-Губа-государственная граница с Россией произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, автомобиль Hyundai потерял управление и перевернулся. В результате аварии 33-летняя Сяма Алиева скончалась от полученных травм.
33-летняя женщина погибла в ДТП на платной дороге - ФОТО
На платной автодороге Баку-Губа-государственная граница с Россией произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, автомобиль Hyundai потерял управление и перевернулся.
В результате аварии 33-летняя Сяма Алиева скончалась от полученных травм.
Известно, что она работала регистратором в Центральной районной больнице Шамкира. У погибшей остался один ребенок.
По факту ДТП проводится расследование.
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