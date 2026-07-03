https://news.day.az/world/1845873.html Польские пограничники задержали грузовик с 54 мигрантами - ВИДЕО Польские пограничники задержали грузовик с 54 мигрантами. Как передает Day.Az со ссылкой на польские СМИ, мигранты пытались незаконно проникнуть в Польшу из Литвы. Согласно информации, мигранты являются гражданами Пакистана, Афганистана и Бангладеш.
Польские пограничники задержали грузовик с 54 мигрантами - ВИДЕО
Польские пограничники задержали грузовик с 54 мигрантами.
Как передает Day.Az со ссылкой на польские СМИ, мигранты пытались незаконно проникнуть в Польшу из Литвы.
Согласно информации, мигранты являются гражданами Пакистана, Афганистана и Бангладеш.
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