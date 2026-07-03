Польские пограничники задержали грузовик с 54 мигрантами

Польские пограничники задержали грузовик с 54 мигрантами.

Как передает Day.Az со ссылкой на польские СМИ, мигранты пытались незаконно проникнуть в Польшу из Литвы.

Согласно информации, мигранты являются гражданами Пакистана, Афганистана и Бангладеш.