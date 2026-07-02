https://news.day.az/sport/1845567.html Даже Месси прошел досмотр в аэропорту Майами - ВИДЕО Футболисты сборной Аргентины подверглись тщательной проверке в аэропорту Майами. Как передает Day.Az, аргентинская команда прибыла в Майами на матч против сборной Кабо-Верде, где игроков встретили сотрудники службы безопасности аэропорта. Даже Лионелю Месси пришлось пройти через рамку металлодетектора.
Даже Месси прошел досмотр в аэропорту Майами - ВИДЕО
Футболисты сборной Аргентины подверглись тщательной проверке в аэропорту Майами.
Как передает Day.Az, аргентинская команда прибыла в Майами на матч против сборной Кабо-Верде, где игроков встретили сотрудники службы безопасности аэропорта.
Даже Лионелю Месси пришлось пройти через рамку металлодетектора.
Футболист с улыбкой отреагировал на эту процедуру.
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