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Даже Месси прошел досмотр в аэропорту Майами - ВИДЕО

Футболисты сборной Аргентины подверглись тщательной проверке в аэропорту Майами. Как передает Day.Az, аргентинская команда прибыла в Майами на матч против сборной Кабо-Верде, где игроков встретили сотрудники службы безопасности аэропорта. Даже Лионелю Месси пришлось пройти через рамку металлодетектора.