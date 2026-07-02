Даже Месси прошел досмотр в аэропорту Майами

Футболисты сборной Аргентины подверглись тщательной проверке в аэропорту Майами.

Как передает Day.Az, аргентинская команда прибыла в Майами на матч против сборной Кабо-Верде, где игроков встретили сотрудники службы безопасности аэропорта.

Даже Лионелю Месси пришлось пройти через рамку металлодетектора.

Футболист с улыбкой отреагировал на эту процедуру.