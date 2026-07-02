"Секретный план" против Пашиняна - армянская оппозиция готовит теракты?

Автор: Зуульфугар Ибрагимов

Лидеры реваншистской оппозиции, оказавшиеся фактически невыездными и не имея возможности сбежать, начали понимать, что загнали себя в ловушку и из нее придется как-то вылезать. Прежде они полагали, что в случае неудачи на выборах и невозможности поднять массы против властей просто снимутся с якоря и будут "бороться" с безопасного расстояния. Но у действующей власти были свои планы на этот счет. После всех угроз, провокаций и откровенно антинациональных действий реваншистов власти не собирались выпускать эту кодлу из страны, не показав провокаторам, где раки зимуют.

Как известно, ни одному из лидеров оппозиции покинуть Армению не удалось. Но отдохнуть в Джермуке, попивая водичку и греясь на солнышке, им тоже не дали. Сегодня они проводят "отпуск" в залах суда. Вот, например, российский миллиардер Самвел Карапетян накануне в очередной раз прошел через разбирательство и отправился обратно под домашний арест. Гагика Царукяна тоже ожидают не сладкие времена. Как и Робика Кочаряна.

Что делать в такой ситуации, чтобы сохранить лицо? Царукян с Кочаряном растеряны, но Карапетян все еще надеется на чудо. А оно все никак не происходит.

До выборов реваншисты обещали на следующий день после своего проигрыша поднять народ против правительства. Ничего такого не произошло, потому что народ никуда подниматься не собирался. Реваншистам пришлось делать хорошую мину и уверять журналистов, что это они сами передумали пока делать революцию. Мол, ждут, отменит Конституционный суд результаты выборов или не отменит. Хотя и ежу ясно, что итоги выборов аннулированы не будут, потому что отражают волю армянского народа, оппозиции нужно потянуть время, чтобы что-то придумать. Нужно не дать ситуации успокоиться, но как? К революции общество не расположено. Оно уже продемонстрировало, что по призыву каких-то заезжих миллиардеров и карабахских преступников подниматься на протесты не будет. Реваншистам остается только игра в конспирологию.

Это метод, к которому обычно прибегает проигравшая и слабая сторона для спасения лица. И рассчитана эта болтовня на уши рядовых граждан. Армянское общество должно думать, что отсутствие внешнего протеста еще не означает отсутствие протеста вообще. Граждане должны думать, что вопрос еще не закрыт и "красные" не сдаются. Ну, а власти, как водится, должны лишиться сна, думая о том, в каком подвале сейчас строятся против них хитроумные планы.

Выйдя из суда, Самвел Карапетян заявил журналистам, что у оппозиции имеется секретный план по смещению Пашиняна. И добавил, что его детали, мол, раскрывать не может. По расчетам реваншиста, после этих слов на Баграмяна, 26 уже должны были вызвать несколько "скорых" для откачивания перепуганных чиновников.

Кто же так спасает лицо? И кто раскрывает такие секреты? Отныне секретный план уже не является секретным. Да, у армянской реваншистской оппозиции лица давно не осталось, но зачем же выставлять себя в еще более глупом свете? Серьезные пузатые дяденьки, имеющие на счетах миллиарды, играют в мальчишей-кибальчишей, надеясь кого-то напугать.

Если же подойти к сообщению Карапетяна серьезно, то остается только одна версия исполнения угрозы - террор. Народного восстания не будет, это уже ясно. Сил для того, чтобы смести правящую команду "народным гневом", нет. Остается только террор. И вот тут, как говорилось в известном кинофильме, "вечер перестает быть томным". Думается, официальный Ереван займется этим вопросом. Следует проверить заявление Карапетяна на наличие террористической угрозы. Армянская оппозиция коррумпирована, связана с зарубежными спецслужбами и обладает значительными ресурсами для осуществления таких преступных актов. До сих пор были надежды, что сами армянские избиратели откажутся от Пашиняна и его политики, теперь же у реваншистов просто не осталось никаких других вариантов прихода к власти.

Карапетяну стоит приготовиться к новым вопросам от следователей. И, может, домашний арест в скором времени покажется ему курортом.