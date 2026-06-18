«Сенсация» от армянской оппозиции

Автор: Зульфугар Ибрагимов

"Власти Армении в 1991-2018 годах никогда не предъявляли территориальных претензий к другим странам". С таким сенсационным заявлением выступил пресс-секретарь саргсяновской РПА Эдуард Шармазанов, пытаясь неуклюже ответить на обвинения Никола Пашиняна в адрес реваншистов.

Эдик утверждает, что до прихода к власти Пашиняна армяне не разевали ртов на азербайджанские земли, а всего лишь пеклись о "праве на самоопределение". То есть это карабахские сепаратисты хотели отделиться, а Ереван просто находился в группе поддержки. Но был бы совсем не против, если бы "самоопределившийся" чужой Карабах захотел "помиацумить" с Арменией. Это не карабахский клан, а Пашинян заявил, что "Карабах - это Армения", напомнил Шармазанов, а карабахская хунта ничего такого никогда, дескать, и в мыслях не держала...

В какой степени ясности находилось в момент этих заявлений сознание Эдика Шармазанова, не известно. Армянские реваншисты, вообще, очень слабо контролируют то, что выплевывают в медиапространство. За годы конфликта представители этой шайки привыкли держать собственных граждан и мировое сообщество за дураков. Шармазанов продолжает эту практику.

Не будем ничего доказывать. Просто приведем цитаты из документов, определивших основы армянской государственности и сделавших ее изгоем.

Итак, в преамбуле Конституции Армении записано, что "армянский народ, основываясь на фундаментальных принципах армянской государственности и общенациональных целях, закрепленных в Декларации о независимости Армении, осуществившей священный завет своих свободолюбивых предков..." и так далее. Что это за фундаментальные принципы "свободолюбивых предков"? Чтобы узнать, открываем Декларацию о независимости РА, где черным по белому записано следующее: "Верховный Совет Армянской ССР, выражая единую волю народа Армении... претворяя в жизнь право наций на свободное самоопределение, основываясь на совместном Постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от I декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха"... провозглашает начало процесса утверждения независимой государственности".

Эдик, драгоценный ты наш, загляни в собственную Конституцию. Там все ясно написано, и не по-иностранному, а на "древнейшем". Твоя страна провозгласила свою независимость, виртуально присоединив к себе азербайджанские земли. С самого начала проект "Республика Армения" был направлен против территориальной целостности Азербайджана. Нужны еще доказательства?

То, что Кочарян и Саргсян старались не говорить вслух о "миацуме", происходило из жалких попыток представить Ереван борцом за права "угнетенных армян" и завуалировать территориальные аппетиты Армении, которая изо всех сил пыталась не выглядеть оккупантом. Мировая общественность тоже стыдливо делала вид, что принимает этот маскарад за правду, но на самом деле все прекрасно знали, что Армения - оккупант, а ее лидеры - военные преступники и кровавые убийцы. Все знали, что Ереван ведет переговоры с целью присвоения чужих земель, в чем ему активно помогали державы, всем было известно, что оккупация обеспечивалась ВС Армении и они же участвовали в обеих карабахских войнах, что руководили сепаратистским режимом граждане РА, а бюджет сепаратистов строился за счет госбюджета Республики Армения.

Что же касается заявления Пашиняна "Карабах - это Армения и точка", то и он, и Армения уже получили за это по первое число. Сегодня для нас важнее то, что Пашинян дошел до истины и признал, что был не прав. Он не утверждает, что ничего такого не говорил. Он признается, что сделал такую глупость, так как находился под парами пропаганды, как и все армянское общество. Но сегодня он пришел в сознание, чего желаем всем нашим соседям, независимо от должности и уровня интеллекта.

Шармазанову и прочим реваншистам тоже было бы неплохо прекратить ломать комедию и не позориться еще больше. Хотя, куда уж больше...