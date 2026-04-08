Реальная история и историческое фэнтэзи

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Наши соседи всегда найдут виноватых. Это они умеют. Они обвинят в своих бедах кого угодно, лишь бы не признать, что все проблемы Армении в том, что в конце 80-х годов прошлого века она заварила карабахский конфликт и в начале 90-х оккупировала территории соседнего государства. Именно от этих событий следует вести отсчет бед армянского народа в его новейшей истории, а не искать виновных на стороне.

В данном случае мы говорим не о действующем правительстве, потому что только правящая команда называет карабахский конфликт противоречащим интересам армянской государственности. А оппозиция, которую Никол Пашинян назвал "трехглавой партией войны", подразумевая тут Самвела Карапетяна, Роберта Кочаряна и Гагика Царукяна, и не думает признавать ответственность самих армян.

После встречи Никола Пашиняна и Владимира Путина в Москве армянская оппозиция возбудилась и еще громче заговорила о "вине России" в крахе карабахских фантазий армянства.

Небезызвестный бывший посол по особым поручениям Эдмон Марукян считает, что Россия виновата не только в том, что не отправила танки на Баку, а еще и в том, что вовремя не предупредила армян, что надо вести себя хорошо. Согласитесь, это что-то новенькое. В своих очередных откровениях в соцсетях политик обвинил Москву в том, что та не сообщила армянам о том, что если Армения не вернет пять районов, то будет война, и "миацумщики" потеряют не только эти районы, но и Карабах. Москва, говорит обиженный Марукян, обсуждала это с Сержем Саргсяном, МИДом, в рамках Минской группы, но армянскому народу об этом сказано не было. И когда все, что обещали власти армянам, обрушилось, в Армении стало много русофобов, потому что Москва, дескать, во всем виновата, объясняет Марукян..То есть это Москва, Вашингтон, инопланетяне, кто угодно должны были объяснить армянам, что они... как бы это культурно выразиться... слишком многого хотят.

А знаете - верим. Зомбированный пропагандой армянский народ действительно не был способен сам додуматься до такой простой истины как та, что нельзя брать чужого, а если взял - придется отвечать. Наверное, эта истина очень сложна для понимания теми, кто считает, что все чужое превращается в "армянское", если очень захотеть.

Кстати, Марукян не прав. Армянам говорили о том, чем все для них закончится. Азербайджан с самого начала регулярно об этом предупреждал. Ныне погрузившийся в старческий маразм Левон Тер-Петросян в свое время тоже попытался донести до соплеменников, что их ждет. Да, он сам стоял во главе преступного карабахского движения, военной агрессии и оккупации, но когда после заключения Бишкекского соглашения в мае 1994 года процессы пошли совсем не по тому сценарию, по которому ожидалось, он прозрел. Он понял, что все было напрасно, что никакого признания "а̶р̶ц̶а̶х̶а" никогда не произойдет, что "Контракт века" поломал армянам всю игру, что Баку, хоть и проиграл ту войну, но уже выиграл будущую. Это понимание стоило Тер-Петросяну президентства - карабахский клан скинул "пораженца" и погрузил Армению на последующие четверть века в бесконечный ужас. "Победители" жили в страхе, депрессии, упадке и кризисе, принявших устойчивый характер.

Все годы так называемых мирных переговоров Еревану давали понять, что надо что-то отдать, чтобы что-то сохранить. Но армяне считали, что сумеют сохранить все. Миф поддерживался и подпитывался пропагандой. Однако никто армянам не обещал, что будет за них с Азербайджаном воевать. Соседи сами себя в этом убедили. Постоянная зависимость и отсутствие опыта суверенной государственности дали о себе знать. Свои представления армянство, как поется в песне, слепило из того, что было, а потом что было, то и полюбило.

Марукян заявляет, что армян постоянно обманывали и не говорили им правды. Правду своему народу должны говорить не посторонние, а прежде всего, собственные власти. Сегодня Никол Пашинян как раз всю правду армянам и говорит. Он пришел к этому не сразу, но лучше поздно, чем никогда. И, что характерно, сказав правду, он сразу превратился в "предателя" и начал терять рейтинг. В премьера сразу полетели камни. Тот же Марукян постоянно обливает власти, пардон, помоями. А за что? За то, что Пашинян сказал правду о том, как Армения угодила в это... в эту... одним словом, как она докатилась до такого настоящего.

Думается, армянский народ просто не хочет слышать правду. Точнее, не привык. Так уж вышло, что правда для наших соседей всегда становится сотрясением устоев, потому что основаны они исключительно на домыслах и фантазиях. Вот и сейчас многочисленные марукяны прилагают усилия, чтобы нивелировать последствия озвученной властями правды, убедить армян, что правды на самом деле много, в том числе есть такие, которые им понравятся. Хотя вся картина налицо. Никакого пространства для полета армянской фантазии нет. Жадность еще никого до добра не доводила.

Правда бывает только одна. Но не всегда ее можно рассказать всю до конца. Та часть правды, которую раскрыл армянам Пашинян, самая безобидная и со временем может быть усвоена без критического влияния на самосознание. Армянскому народу, в конце концов, придется смириться с правдой о событиях 1915 года, с тем, что Карабах никогда не был и не будет армянским, а историческое фэнтези и реальная история - это разные вещи. И что главное - это отношения с соседями.

Процесс прозрения и принятия правды шел бы быстрее, если бы не всякие марукяны, путающиеся под ногами.