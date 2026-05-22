С завтрашнего дня изменится схема движения этих автобусов

В Баку будет восстановлено движение 28 автобусных маршрутов по прежней схеме, а также возобновлена работа четырех временно приостановленных экспресс-маршрутов.

Об этом Day.Az сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA).

Отмечается, что с 23 мая будут восстановлены прежние схемы движения маршрутов №15, 18, 31, 32, 60, 70, 71, 107, 107A, 118A, 118B, 125, 131, 133, 148, 162, 166, 168, 169, 173A, 173B, 197, 198, 199, 204, 214, 214A и M8.

Также возобновят работу временно приостановленные экспресс-маршруты №120E, 121E, 140E и E1.