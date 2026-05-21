В рамках WUF13 проходит дискуссия на тему финансирования жилья, в котором нуждаются города

В рамках Всемирного форума городов WUF13 проходит панельная дискуссия на тему "Финансирование жилья, в котором нуждаются города: новые подходы к социальному и доступному жилью".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе сессии участники обсуждают механизмы финансирования социального и доступного жилья в условиях растущего глобального жилищного кризиса.

На панельной дискуссии рассматриваются вопросы смешанного финансирования, государственно-частного партнерства, внедрения энергоэффективных моделей в жилищный сектор, а также совершенствования систем субсидирования и ипотечного финансирования. Особое внимание уделяется созданию устойчивых и долгосрочных инвестиционных механизмов для расширения доступа к доступному жилью. (WUF)

В рамках мероприятия выступают представители Европейского Банка Реконструкции и Развития, Inter-American Development Bank, GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH и C40 Cities Finance Facility, а также международные эксперты в области городского развития и жилищной политики.

Ожидается, что по итогам дискуссии будут выдвинуты предложения и рекомендации, направленные на расширение доступа к социальному и доступному жилью, а также привлечение инвестиций в устойчивое развитие городов.

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, "зеленая" урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к "Декларации о намерениях по созданию Форума "Умные города, устойчивые к изменению климата" СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся "Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений" (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.

