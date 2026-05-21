WUF13 стал важной площадкой для обсуждения вопросов жилья, его доступности

Всемирный форум городов в Баку стало важной площадкой для обсуждения вопросов жилья, его доступности и устойчивого развития городов.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend директор по исследованиям и стратегическому влиянию в Международном институте окружающей среды и развития (IIED) Люси Ирл в кулуарах 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

"Для меня это первый визит в Баку и Азербайджан. Замечательно, что правительство поддерживает дискуссию о жилье. Эта тема не так часто поднимается в общественном дискурсе, при том что она очень сложная, поскольку жилье одновременно является и правом человека, и активом, и товаром", - сказала она.

По словам Ирл, форум объединил представителей финансового сектора, банков, организаций гражданского общества и специалистов, занимающихся вопросами жилья в кризисных ситуациях.

"Очень важно, что Азербайджан принимает такую дискуссию. Надеюсь, после форума появится больше ясности в вопросах того, как улучшить доступность жилья и его наличие в разных частях мира", - отметила она.

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, "зеленая" урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к "Декларации о намерениях по созданию Форума "Умные города, устойчивые к изменению климата" СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся "Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений" (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.