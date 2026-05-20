Автор: Акпер Гасанов

Выдвижение российско-армянского олигарха и сепаратиста Рубена Варданяна на премию имени Вацлава Гавела - это лакмусовая бумажка, которая показывает, до какой степени может быть размыта сама суть международных наград, если за дело берутся люди, для которых важнее не принципы, а политическая конъюнктура.

Напомню, что премия имени Вацлава Гавела учреждена Советом Европы и Пражской библиотекой как награда за выдающийся вклад в защиту прав человека. Именно поэтому сама идея выдвижения Рубена Варданяна на эту премию вызывает, мягко говоря, недоумение. С другой стороны, мы не раз уже убеждались в том, что большие деньги способны толкать людей с заниженной морально-нравственной ответственностью на любые выкрутасы.

И тут мы вспоминаем, что позорно известный Луис Морено Окампо выступает главным спикером в кампании по переписыванию биографии Варданяна. Он последовательно продвигает тезис о том, что "экс-госминистр" "Нагорного Карабаха" является "пацифистом по убеждениям". Окампо активно оспаривает решения международных структур, которые складываются не в пользу Варданяна.

Так, он официально потребовал аннулировать заключение Рабочей группы ООН по произвольным задержаниям, которая признала арест Варданяна законным. И именно его "уши" видны за бредовой идеей выдвижения Варданяна на премию имени Вацлава Гавела. Это часть стратегии по презентации Варданяна в качестве "гуманитарного деятеля" и "филантропа".

Это не первая попытка подобного рода: ранее те же силы пытались продвинуть Варданяна на Нобелевскую премию мира. Тогда эта инициатива не получила серьезной поддержки и осталась на периферии международной повестки. Но, судя по всему, уроки извлечены не были. Ключевой вопрос здесь - в фактах и репутации. Понятно, что Окампо на свою репутацию давно уже наплевать, но истина состоит в том, что Рубен Варданян был осужден Азербайджаном не за игру в наперстки в подземном переходе. Он осужден за финансирование незаконных вооруженных формирований, участие в создании и поддержке параллельных структур власти на временно оккупированных территории Карабаха, что является посягательством на территориальную целостность нашей страны.

Сам сам факт наличия столь тяжелых обвинений и судебного процесса уже делает крайне проблематичным его позиционирование как символа правозащитной борьбы. Более того, если исходить из логики международной практики, подобные обвинения - особенно связанные с финансированием вооруженных структур и участием в конфликте - в любой стране мира повлекли бы за собой жесткие меры. Это реальность, от которой невозможно отмахнуться, как бы того не хотели Окампо и прочая обслуга Варданяна.

Не менее важен и другой аспект - отсутствие какого-либо публичного раскаяния или хотя бы попытки критического осмысления собственной роли в происходящем. Напротив, Варданян последовательно выстраивает образ "армянского национального героя" и человека, якобы пожертвовавшего всем ради "высшей цели", которая состояла в поддержке сепаратизма и в претензиях на территории Азербайджана.

Нарративы обслуги Варданяна хорошо работают в пропагандистской среде - и крайне плохо сочетаются с критериями международных правозащитных премий, где ценится не героизация, а защита универсальных ценностей. Отдельного внимания заслуживает и его бизнес-прошлое. Варданян был тесно связан с инвестиционной компанией "Тройка Диалог" и ее структурой "Тройка Капитал".

Международные расследования, в частности так называемая "Troika Laundromat", указывали на сложные финансовые схемы, через которые, по данным журналистов, выводились значительные средства из России в офшорные юрисдикции. Тень этих историй остается и сегодня. И она явно не добавляет убедительности попыткам представить его в роли борца за права человека.

Таким образом, мы имеем парадоксальную ситуацию. С одной стороны - престижная премия, связанная с именем Вацлава Гавела, человека, для которого моральная ясность и принципиальность были не пустыми словами. С другой стороны - кандидат, вокруг которого накопилось слишком много вопросов, противоречий и обвинений. Попытка их игнорировать - это сознательное обесценивание самой идеи подобных наград

Это тревожный сигнал о том, что даже такие символические институты, как премия имени Вацлава Гавела, могут становиться объектом политических манипуляций. И если на это не реагировать, если не называть вещи своими именами - завтра подобные инициативы станут нормой. А это уже будет означать окончательное размывание границ между подлинной правозащитной деятельностью и ее имитацией. И, исходя из понимания того, что обслуга Варданяна не угомонится, остается теперь дождаться, когда мы услышим об обращении Рубена Карленовича во Всемирную лигу сексуальных реформ.