"Умные села" на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана строятся на основе принципов устойчивого заселения

"Умные села" на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана строятся на основе принципов устойчивого заселения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил специальный представитель Президента в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев, выступая в Баку на мероприятии "Городская цепочка создания стоимости в действии: реализация проектов "умных" и устойчивых городов в Азербайджане", проходящем в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Он отметил, что под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан продолжает свою деятельность в направлении устойчивого развития и долгосрочного восстановления.

В. Гаджиев подчеркнул, что сразу после освобождения территорий от оккупации в 2020 году в Карабахе и Восточном Зангезуре начались масштабные восстановительно-реконструкционные работы.

"Одной из первых реализованных инициатив стала Программа Великого возвращения, охватывающая 2022-2026 годы. Эта программа включает в себя многочисленные меры и цели, направленные на обеспечение устойчивого возвращения бывших вынужденных переселенцев", - сообщил он.

По его словам, в рамках программы ключевыми приоритетами являются строительство жилых домов, развитие территорий, прокладка автомобильных и железных дорог, создание другой необходимой инфраструктуры, а также формирование инвестиционных возможностей в регионе.

"Наша цель - не просто восстановить дома, а создать безопасные, устойчивые и благоприятные для жизни общины, куда бывшие вынужденные переселенцы смогут вернуться достойно и с долгосрочной уверенностью", - подчеркнул В. Гаджиев.

Он отметил, что такие проекты, как села Агалы, Мамедбейли и Хоровлу, уже реализованы.

"Эти села были полностью разрушены в период оккупации. В настоящее время здесь строятся новые по своему дизайну "умные города" и "умные села" в соответствии с Целями устойчивого развития ООН", - сказал спецпредставитель.

В. Гаджиев добавил, что проектирование сел велось на основе энергоэффективных технологий, устойчивых материалов, умной инфраструктуры и цифровых решений.

"Все элементы - от жилья до общественных услуг, от инфраструктуры до зеленых зон - служат одной цели: созданию комфортных, экологически устойчивых и экономически эффективных общин для будущего", - отметил он.

По его словам, современный градостроительный подход рассчитан на безопасное, практичное и эффективное удовлетворение повседневных потребностей жителей.

В. Гаджиев сообщил, что проекты автомобильной и железной дорог Горадиз-Агбенд играют важную роль в усилении транспортных связей региона.

Было отмечено, что в рамках проектов созданы образовательные и медицинские учреждения, объекты общественного обслуживания, отель и другая социальная инфраструктура.

"На территории есть озеро, куда направляются речные воды, и созданная на базе этих водных ресурсов гидроэнергетическая система. Данной системы в настоящее время достаточно для обеспечения энергией двух сел, в которых проживает около 500 семей", - сказал В. Гаджиев.

Он добавил, что в селе Хоровлу строительные работы также продолжаются с применением аналогичных умных решений.

В. Гаджиев подчеркнул, что основная цель заключается не только в строительстве населенных пунктов, но и в обеспечении эффективного управления ими.

"С этой целью применяется система умного управления, функционирующая на базе ГИС-платформы. Система интегрирует генеральные планы сел и городов на единой платформе", - сообщил он.

По его словам, все земельные участки, здания, дороги, коммунальные сети, линии энерго-, газо-, водоснабжения и связи отражены в этой системе управления.

"Платформа позволяет в режиме реального времени осуществлять мониторинг процессов строительства и создания инфраструктуры, способствует более быстрому принятию решений и более эффективному управлению будущим развитием", - заключил В. Гаджиев.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.