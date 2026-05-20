"Умные села" на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана строятся на основе принципов устойчивого заселения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил специальный представитель Президента в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев, выступая в Баку на мероприятии "Городская цепочка создания стоимости в действии: реализация проектов "умных" и устойчивых городов в Азербайджане", проходящем в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Он отметил, что под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан продолжает свою деятельность в направлении устойчивого развития и долгосрочного восстановления.

В. Гаджиев подчеркнул, что сразу после освобождения территорий от оккупации в 2020 году в Карабахе и Восточном Зангезуре начались масштабные восстановительно-реконструкционные работы.

"Одной из первых реализованных инициатив стала Программа Великого возвращения, охватывающая 2022-2026 годы. Эта программа включает в себя многочисленные меры и цели, направленные на обеспечение устойчивого возвращения бывших вынужденных переселенцев", - сообщил он.

По его словам, в рамках программы ключевыми приоритетами являются строительство жилых домов, развитие территорий, прокладка автомобильных и железных дорог, создание другой необходимой инфраструктуры, а также формирование инвестиционных возможностей в регионе.

"Наша цель - не просто восстановить дома, а создать безопасные, устойчивые и благоприятные для жизни общины, куда бывшие вынужденные переселенцы смогут вернуться достойно и с долгосрочной уверенностью", - подчеркнул В. Гаджиев.

Он отметил, что такие проекты, как села Агалы, Мамедбейли и Хоровлу, уже реализованы.

"Эти села были полностью разрушены в период оккупации. В настоящее время здесь строятся новые по своему дизайну "умные города" и "умные села" в соответствии с Целями устойчивого развития ООН", - сказал спецпредставитель.

В. Гаджиев добавил, что проектирование сел велось на основе энергоэффективных технологий, устойчивых материалов, умной инфраструктуры и цифровых решений.

"Все элементы - от жилья до общественных услуг, от инфраструктуры до зеленых зон - служат одной цели: созданию комфортных, экологически устойчивых и экономически эффективных общин для будущего", - отметил он.

По его словам, современный градостроительный подход рассчитан на безопасное, практичное и эффективное удовлетворение повседневных потребностей жителей.

В. Гаджиев сообщил, что проекты автомобильной и железной дорог Горадиз-Агбенд играют важную роль в усилении транспортных связей региона.

Было отмечено, что в рамках проектов созданы образовательные и медицинские учреждения, объекты общественного обслуживания, отель и другая социальная инфраструктура.

"На территории есть озеро, куда направляются речные воды, и созданная на базе этих водных ресурсов гидроэнергетическая система. Данной системы в настоящее время достаточно для обеспечения энергией двух сел, в которых проживает около 500 семей", - сказал В. Гаджиев.

Он добавил, что в селе Хоровлу строительные работы также продолжаются с применением аналогичных умных решений.

В. Гаджиев подчеркнул, что основная цель заключается не только в строительстве населенных пунктов, но и в обеспечении эффективного управления ими.

"С этой целью применяется система умного управления, функционирующая на базе ГИС-платформы. Система интегрирует генеральные планы сел и городов на единой платформе", - сообщил он.

По его словам, все земельные участки, здания, дороги, коммунальные сети, линии энерго-, газо-, водоснабжения и связи отражены в этой системе управления.

"Платформа позволяет в режиме реального времени осуществлять мониторинг процессов строительства и создания инфраструктуры, способствует более быстрому принятию решений и более эффективному управлению будущим развитием", - заключил В. Гаджиев.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.