Глава NEQSOL Holding представил стратегическое видение на первой общекорпоративной встрече

NEQSOL Holding представил стратегическую повестку своего нового главного исполнительного директора Кирилла Рубинского после ежегодной встречи townhall, которая прошла в Баку 1 мая 2026 года. Обращаясь ко всему руководству и сотрудникам компании, Рубинский использовал свою первую крупную внутреннюю площадку, чтобы обозначить следующий этап развития NEQSOL - с акцентом на темп, интеграцию и последовательное движение к статусу глобально признанного института.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, Рубинский вступил в должность 1 мая 2026 года после перехода Юсифа Джаббарова на пост председателя совета директоров. Он отметил силу платформы, которую получает, при этом ясно дал понять, что сохранение существующего положения не является его целью.

"Юсиф и команда создали невероятную основу - устойчивую, диверсифицированную и опирающуюся почти на 20 000 выдающихся сотрудников в 11 странах. Моя цель заключается не только в том, чтобы сохранить то, что у нас есть, но и в том, чтобы развить эту силу и ускорить наше движение вперед", - заявил Рубинский.

Стратегическая повестка из четырех направлений

На встрече townhall Рубинский подробно представил четыре стратегических направления, которые станут основой развития группы под его руководством.

Цифровизация и инновации

Рубинский назвал цифровую трансформацию главным двигателем роста группы, представив ее не как обычную модернизацию, а как конкурентную необходимость. Отметив, что отдельные бизнес-подразделения уже начали изучать возможности применения искусственного интеллекта, он прямо заявил, что группа "едва коснулась поверхности" возможного потенциала. Центральное место в этом направлении занимает приверженность NEQSOL созданию инфраструктуры мирового уровня, которая позволит Азербайджану занять реальное место на глобальной цифровой карте. Основой этого станут два знаковых проекта, которые уже реализуются: Digital Silk Way и Транскаспийская волоконно-оптическая кабельная линия.

Интеграция: одна команда, одно видение

Работая в шести разных вертикалях и 11 странах, NEQSOL обладает масштабом, который одновременно является ее главным активом и самым сложным управленческим вызовом. Рубинский изложил видение группы как единой, согласованной структуры, где устраняются организационные барьеры, упрощаются внутренние процессы, а общая цель выходит за рамки отдельных бизнес-подразделений.

Раскрытие нового роста

Сегодня NEQSOL обслуживает более 25 миллионов клиентов по всему миру и насчитывает более 20 000 сотрудников. Рубинский дал понять, что этот масштаб является основой для дальнейшего развития, а не пределом. Повестка расширения группы будет ориентирована на выборочные стратегические партнерства и выход на новые рынки. Среди регионов, представляющих интерес, названы Европа, Африка и Азия.

Международные стандарты и институциональное управление

По мере углубления взаимодействия группы с международными рынками капитала и институциональными партнерами Рубинский особо подчеркнул обязательную роль прозрачности, комплаенса и управления мирового уровня. Это направление отражает более широкую стратегическую эволюцию крупных частных конгломератов, которые стремятся привлекать внешний капитал и надежно работать на глобальном уровне.

Townhall как заявление о намерениях

Решение представить эту повестку в рамках общефирменной встречи townhall, а не ограничиться уровнем совета директоров или высшего менеджмента, само по себе стало сигналом. Мероприятие, в котором приняли участие руководители и сотрудники всей группы и которое включало презентации всех функциональных команд руководства, также содержало отдельную панельную дискуссию под модерацией самого Рубинского. Ее темой стало позиционирование Азербайджана на глобальной цифровой карте.

В панели участвовали представители программы для сотрудников NEQSOL L.E.A.P. Участники обсудили практические стратегии и структурные реформы, необходимые для привлечения международных технологических инвестиций в регион. Это дополнительно подчеркнуло связь, которую Рубинский проводит между коммерческими амбициями группы и более широким национальным экономическим развитием.

В своем выступлении Рубинский однозначно отметил, где в конечном итоге находится источник успеха группы.

"Все, о чем я говорил - цифровая инфраструктура, глобальное расширение, лидерство на рынке, - невозможно без вас. Успех - это не вопрос "менеджмента", это вопрос людей. Мой подход прост: четкие приоритеты, честная коммуникация и предоставление вам ответственности, чтобы вы могли выполнять свою работу наилучшим образом", - сказал Рубинский.

Новый CEO также подтвердил, что в ближайшие недели проведет серию структурированных визитов в офисы группы. Цель этих поездок - встретиться с сотрудниками на всех уровнях, напрямую услышать идеи и получить понимание сильных сторон и возможностей организации на местах.

О NEQSOL Holding

NEQSOL Holding - диверсифицированная международная группа компаний со штаб-квартирой в Амстердаме, работающая в сферах энергетики, телекоммуникаций, высоких технологий, строительных материалов и горнодобывающей промышленности. Группа ведет деятельность в 11 странах, обслуживает более 25 миллионов клиентов и насчитывает более 20 000 сотрудников в Европе, СНГ, Великобритании, США, Турции и ОАЭ.