В рамках WUF13 проходит панельная дискуссия на тему "Соединение местных сообществ и глобального опыта в области городского развития"

В рамках Всемирного форума городов (WUF13) проходит панельная дискуссия на тему "Соединение местных сообществ и глобального опыта в области городского развития".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе сессии официально стартует Международный форум специалистов по городскому планированию (IUPF), чтобы стать важным связующим звеном между 3 миллиардами человек, живущих в неадекватных жилищных условиях, и лицами, принимающими решения во всем мире.

В рамках мероприятия выступает Рольф Шуэтт, председатель совета директоров IUPF - Международного форума специалистов по городскому развитию.

Отметим, что сегодня третий день WUF13, проходящей в Баку.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, "круглый стол" министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.

