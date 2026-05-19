Самокат может навредить ребенку?

В последние годы интерес детей к самокатам заметно вырос. Многие родители рассматривают их как средство развлечения и удобного передвижения, однако врачи предупреждают, что длительное использование может привести к ряду проблем со здоровьем.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, по мнению специалистов, продолжительное катание на самокате в течение дня создает дополнительную нагрузку на позвоночник ребенка. Это может в будущем привести к появлению или ухудшению таких проблем, как сколиоз и кифоз. Поэтому при выборе самоката родителям рекомендуется учитывать возраст ребенка и его физические особенности.

По этому поводу педиатр Мехсети Наджафова заявила, что особенно внимательно к использованию самоката следует относиться детям с проблемами костей и суставов, плоскостопием или искривлением позвоночника.

По ее словам, прежде чем принимать решение для таких детей, необходимо пройти обследование у ортопеда и педиатра.

Врач отметила, что при езде на самокате дети, как правило, переносят вес на одну ногу. Длительное пребывание в таком положении может вызывать чрезмерную усталость мышц ног и ухудшение кровообращения. Хотя это напрямую не вызывает варикоз, определенные риски все же могут повышаться.

Специалисты советуют ограничивать ежедневное использование самоката детьми до 20 минут, чтобы избежать возможных проблем со здоровьем.