Устойчивое развитие регионов остается национальным приоритетом страны на фоне перехода Грузии к экономике с доходом выше среднего.

Как передает Day.Az, об этом заявил Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе на Саммите лидеров, проходящем в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Премьер-министр подчеркнул, что особое внимание уделяется тому, чтобы сельские и горные общины в равной степени получали доступ к современной инфраструктуре, качественным общественным услугам и новым экономическим возможностям:

"Посредством инклюзивной и сбалансированной межрегиональной политики мы стремимся укреплять местные общины, сокращать различия между городскими и сельскими территориями и обеспечивать долгосрочное устойчивое развитие по всей стране".

Он также подчеркнул приверженность Грузии реализации Целей устойчивого развития и Новой программы развития городов, отметив готовность к расширению международного сотрудничества в сфере создания безопасных и инклюзивных населенных пунктов.