Самарканд Инвест готов работать с инвесторами из Азербайджана

Готовы работать с компаниями и инвесторами из Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сказал в понедельник Trend руководитель узбекской компании "Самарканд Инвест" Феруз Абилов в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

"Сегодня создание комфортных условий для жизни человека является одной из самых важных задач в сфере строительства и градостроительства. Поэтому такие форумы необходимы и должны проводиться на регулярной основе", - отметил он.

Абилов также поблагодарил правительство Азербайджана за высокий уровень организации мероприятия и гостеприимство.

"Хочу выразить благодарность за прекрасную организацию форума. В городе очень удобная транспортная инфраструктура, приветливые люди. Особая благодарность волонтерам, которые встречают гостей и всегда готовы помочь. Все организовано на высоком уровне, мне очень нравится здесь", - сказал он.

Говоря о сотрудничестве между Азербайджаном и Узбекистаном, Абилов подчеркнул высокий уровень отношений между двумя странами.

"Сегодня отношения между Азербайджаном и Узбекистаном находятся на очень высоком уровне. Мы всегда готовы работать с компаниями и инвесторами со всего мира, в том числе из Азербайджана. Уже есть компании, работающие как в Узбекистане, так и в Азербайджане, и я уверен, что это сотрудничество будет и дальше развиваться", - добавил он.