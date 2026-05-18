Президент Ильхам Алиев: Сегодня Гянджа, как и Баку, сохраняет свой исторический облик

Выступая на церемонии открытия 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), Президент Ильхам Алиев, в частности, рассказал о древних памятниках Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства сказал: "Сегодня Гянджа, как и Баку, сохраняет свой исторический облик. Габала, Шеки были столицами и входили в число центров Кавказской Албании. Здесь много исторических памятников. Церковь, расположенная в шекинском селе Киш, пожалуй, является одной из старейших в мире. Талант наших предков проявился и в селе Лагич, во времена основания которого - пятнадцать веков назад - были построены функционирующие по сей день канализационная и водопроводная системы".