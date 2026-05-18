Кыргызстан представил на WUF13 крупные проекты в градостроительстве и туризме

На площадке 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) Кыргызстан представил ряд крупных проектов в сфере градостроительства, туризма и инфраструктуры, реализуемых в различных регионах страны.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend заявил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики Нурдан Орунтаев в кулуарах WUF13, проходящей в Баку.

По его словам, в кыргызском павильоне представлены проекты, реализуемые в Иссык-Кульской области, Бишкеке и других населенных пунктах страны.

"Проекты, в основном, находятся в свободной финансово-экономической зоне Тамчы. Это станет новым импульсом для развития туристического сектора нашей республики", - подчеркнул Н.Орунтаев.

Министр добавил, что Кыргызстан также активно реализует крупные проекты в сфере зимнего туризма.

Отметим, что WUF13 проходит в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества программы UN-Habitat и правительства Азербайджана.

Программа мероприятия объединяет различные заинтересованные стороны и представителей групп единомышленников для обсуждения одного из самых актуальных мировых вызовов - вопроса жилищного обеспечения.

Мероприятие WUF13, посвященное теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения", соберет вместе национальные правительства различных стран мира, а также общины, специалистов и партнеров для обмена мнениями, формирования политических подходов и ускорения действий по поиску решений в области устойчивого городского развития.

Программа предоставляет возможность для проведения дискуссий на высоком уровне через практические и ориентированные на поиск решений платформы, а также форматы интерактивных встреч, обеспечивая опору глобальной политики на местный опыт.