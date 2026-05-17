Азербайджан сформировал успешную модель социальной жилищной политики.

Как передает Day.Az, об этом сказал в воскресенье Trend заместитель министра окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Омер Булут в кулуарах 13-й сессии Всемирного городского форума (WUF13), проходящего в Баку.

Он отметил, что в сфере социального жилья как в Турции, так и в Азербайджане достигнуты значительные результаты.

По словам замминистра, в Турции на сегодняшний день построено около 1,75 миллиона единиц социального жилья, а в Азербайджане масштабные проекты реализуются через Государственное агентство жилищного строительства (MİDA).

Он подчеркнул, что в обеих странах основной акцент делается на обеспечении жильём граждан с низкими доходами и ограниченным доступом к недвижимости, при этом в центре внимания находится человеческий фактор.

"Азербайджан и Турция в сфере социального жилья занимают более продвинутые позиции по сравнению со многими странами и готовы делиться своим опытом с другими государствами", - заявил он.

Омер Булут также отметил успешный опыт Азербайджана в организации международных мероприятий, подчеркнув, что проведение COP29 и других платформ стало подтверждением этих возможностей.

Кроме того, он высоко оценил проекты, реализуемые совместно с Азербайджаном в рамках восстановления Карабаха.