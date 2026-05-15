ОТГ - новый, перспективный центр силы: тюркский мир громко заявляет о себе

Автор: Акпер Гасанов

Саммит Организации тюркских государств (ОТГ), прошедший сегодня в казахстанском городе Туркестан, обозначил качественно новый этап в развитии объединения, которое все более уверенно претендует на роль самостоятельного геополитического центра. В условиях стремительного распада прежних союзов, эрозии международных институтов и нарастающей глобальной турбулентности именно ОТГ демонстрирует редкий пример устойчивой, органичной интеграции, основанной не только на прагматике, но и на глубокой исторической, культурной и ментальной общности.

Принятая по итогам саммита Туркестанская декларация закрепляет ключевой тренд - институциональное укрепление организации и переход к новому уровню взаимодействия. Решения об усилении цифрового и административного потенциала Секретариата ОТГ свидетельствуют о том, что объединение постепенно трансформируется из площадки для диалога в полноценный механизм координации политики в различных сферах - от экономики до технологий.

Особое значение имеет запуск проекта Центра тюркской цивилизации. Его миссия выходит далеко за рамки культурной дипломатии. Речь идет о формировании общего интеллектуального и ценностного пространства, способного консолидировать тюркский мир и одновременно транслировать его историческую субъектность вовне. В эпоху, когда борьба за интерпретацию истории становится частью глобальной конкуренции, подобные инициативы приобретают стратегическое значение.

При этом саммит ясно показал: ОТГ - это не только про прошлое, но прежде всего про будущее. Центральной темой обсуждений стали цифровизация, искусственный интеллект и инфраструктура нового поколения. Заявления лидеров демонстрируют понимание того, что именно технологическое развитие станет определяющим фактором конкурентоспособности в XXI веке.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что мир вступает в новую фазу, где ключевую роль играют цифровые технологии и искусственный интеллект. В этом контексте курс Баку на развитие цифрового суверенитета, создание профильных институтов и внедрение ИИ в государственное управление выглядит не только внутренней модернизацией, но и вкладом в общий потенциал тюркского пространства. Фактически Азербайджан предлагает модель, которая может быть масштабирована на весь регион.

И тут стоит отметить, что роль Азербайджана в ОТГ действительно является фундаментальной. Это касается широкого стратегического контекста. Победа Азербайджана в войне с Арменией и восстановление территориальной целостности стали важнейшим символическим и политическим событием для всего тюркского мира. Это продемонстрировало способность государства тюркского мира не только отстаивать свои интересы, но и формировать новую реальность в регионе. Не случайно эта победа многократно интерпретировалась как общая для всех тюркских народов - как подтверждение их исторической субъектности и силы.

На этом фоне усилия Баку по углублению интеграции в рамках ОТГ приобретают особую значимость. Азербайджан выступает связующим звеном между Центральной Азией, Кавказом и Европой, играя ключевую роль в формировании транспортных и энергетических коридоров. В сочетании с активной цифровой повесткой это делает страну одним из драйверов трансформации всей организации.

Инициативы Узбекистана, озвученные президентом этой страны Шавкатом Мирзиёевым, дополняют эту картину. Предложение о создании сети стратегического сотрудничества в области искусственного интеллекта и концепции "Цифрового тюркского коридора" свидетельствует о переходе к системному технологическому партнерству. Инвестиции в дата-центры и планы по проведению технологического форума в Ташкенте подчеркивают, что речь идет не о декларациях, а о формировании реальной инфраструктуры цифровой экономики.

Не менее важным является развитие транспортной взаимосвязанности. Средний коридор, железнодорожные проекты и цифровизация логистики формируют новую архитектуру евразийских связей. Здесь ОТГ выступает как интегратор, способный соединить различные регионы в единую систему. В условиях глобальной перестройки торговых маршрутов это дает тюркским государствам уникальное преимущество.

Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев справедливо отметил, что сочетание транспортных и цифровых коридоров усиливает роль региона в мировой логистике. Особенно показателен проект подводного цифрового кабеля через Каспий, который фактически формирует новый "цифровой мост" между странами. В совокупности с планами по созданию совместного спутникового проекта это выводит сотрудничество на уровень высоких технологий.

Инициативы Казахстана, включая предложение о создании платформы IT-хабов и проекта Turkic AI, дополняют общую стратегию. Речь идет о формировании единого инновационного пространства, способного конкурировать на глобальном уровне. Важным шагом также может стать увеличение капитала Тюркского инвестиционного фонда, что создаст дополнительные финансовые инструменты для реализации крупных проектов.

Таким образом, ОТГ демонстрирует редкое сочетание факторов: историческую общность, политическую волю и технологическую ориентацию на будущее. В отличие от многих других региональных объединений, переживающих кризис идентичности и эффективности, тюркская организация находится на этапе роста и институционального укрепления.

В условиях распада прежних союзов и усиления глобальной нестабильности именно такие объединения имеют наибольшие шансы на успех. Их устойчивость определяется не только экономическими интересами, но и глубинными связями между народами. Тюркский мир в этом смысле обладает уникальным потенциалом.

Саммит в Туркестане подтвердил: страны ОТГ намерены и дальше демонстрировать сплоченность, углублять сотрудничество и последовательно усиливать свое влияние на мировой арене. При этом они ясно дают понять, что готовы не просто адаптироваться к новым технологическим реалиям, но и формировать их. И если нынешние тенденции сохранятся, то в ближайшие десятилетия Организация тюркских государств действительно может превратиться в один из ключевых центров силы XXI века - именно так, как это было сформулировано лидерами тюркского мира.