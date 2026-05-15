Делегация во главе с председателем Национального совета Словакии посетила Ханкенди

15 мая председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши вместе с возглавляемой им делегацией посетил город Ханкенди.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, в рамках визита делегация ознакомилась с масштабными строительно-восстановительными и реконструкционными работами, проводимыми в городе.

Гостям была предоставлена подробная информация о реализуемых инфраструктурных проектах, восстановлении социальных объектов и работах, проводимых на основе концепции современного развития города.

Делегация также посетила одну из достопримечательностей города - Парк Победы. Здесь гостям рассказали о значении парка, который является символом исторической Победы Азербайджана. Затем члены делегации ознакомились с Карабахским университетом, созданной там современной учебной инфраструктурой, аудиториями, библиотекой и лабораториями. В ходе встречи с ректором университета Шахином Байрамовым гости получили информацию о деятельности высшего учебного заведения, возможностях международного сотрудничества и работе по подготовке высококвалифицированных кадров в регионе.

На встрече было особо подчеркнуто то, какой вклад процессы восстановления и развития в Карабахском регионе вносят в сферу образования.