Премьер Латвии объявила об отставке Глава правительства Латвии Эвика Силиня объявила о своей отставке. Соответствующее заявление она сделала на специально созванной пресс-конференции.
Правительственный кризис вызвала отставка министра обороны Андриса Спрудса после того, как 7 мая в воздушное пространство Латвии вторглись несколько беспилотников. Один упал в Резекне на территории нефтехранилища. Отставка министра привела к тому, что поддерживавшие Силиню политические партнеры заявили, что премьер больше не пользуется их доверием.
