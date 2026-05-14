Премьер Латвии объявила об отставке

Глава правительства Латвии Эвика Силиня объявила о своей отставке. Соответствующее заявление она сделала на специально созванной пресс-конференции.

Как передает Day.Az, об этом пишет портал национального гостелерадио LSM.

Правительственный кризис вызвала отставка министра обороны Андриса Спрудса после того, как 7 мая в воздушное пространство Латвии вторглись несколько беспилотников. Один упал в Резекне на территории нефтехранилища. Отставка министра привела к тому, что поддерживавшие Силиню политические партнеры заявили, что премьер больше не пользуется их доверием.