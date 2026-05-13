Google обсуждает со SpaceX запуск орбитального дата-центрв

Во вторник компания Google заявила, что ведет переговоры со SpaceX Илона Маска и другими партнерами по поводу будущих запусков в рамках проекта Project Suncatcher - инициативы по созданию орбитального дата-центра.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентстве Reuters.

Google развивает идею космического центра обработки данных в рамках Project Suncatcher - исследовательского проекта, предусматривающего объединение работающих на солнечной энергии спутников, оснащенных процессорами Tensor Processing Units (TPU), в орбитальное облако искусственного интеллекта.

Компания планирует запуск первого прототипа совместно с Planet Labs ориентировочно в 2027 году.