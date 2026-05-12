Пострадавшие в результате ДТП 12 мая около 07:30 на территории Сабирабадского района 8 человек (5 мужчин и 3 женщины) госпитализированы в Ширванскую городскую центральную больницу.

Как сообщили АПА в TƏBİB, у пострадавших диагностированы множественные травмы различных частей тела, передает Day.Az.

В настоящее время лечение пациентов продолжается в отделении скорой медицинской помощи. Их состояние оценивается как стабильное.

В результате цепной аварии с участием нескольких автомобилей водитель автомобиля "ВАЗ 2109" - житель села Гарагюней Сабирабадского района Ибрагим Сахават оглу Гурбанов 1978 года рождения погиб на месте происшествия.