Еще одна страна ЕС пытается заполучить американских военных из Германии

Латвия готова разместить у себя дополнительный воинский контингент США. Об этом заявила глава МИД страны Байба Браже в интервью Bloomberg в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так она прокомментировала сообщение Белого дома о выводе тысяч американских военнослужащих из Германии. По словам главы латвийской дипломатии, Рига уже ведет "ряд переговоров с американскими союзниками", которые называют республику "образцовым партнером".

В связи с этим, добавила Браже, страна "очень приветствовала бы" переброску дополнительного контингента США на свою территорию. Никаких данных о его возможной численности министр не привела.

Сейчас в Латвии размещены многонациональный батальон под командованием Канады и ротационная американская бронетанковая техника. Страна, как и две другие прибалтийские республики, на протяжении последних лет последовательно выступает за усиление восточного фланга НАТО.

В начале мая США анонсировали вывод 5 тысяч своих военнослужащих из Германии. Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал это решение ожидаемым, хотя, по данным СМИ, оно застало НАТО врасплох.