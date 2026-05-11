Биткоин упал в цене

Общая капитализация криптовалютного рынка за последние сутки увеличилась на 0,07% и составила 2,69 трлн долларов.

Как передает Day.Az, по данным платформы CoinMarketCap, стоимость Bitcoin за последние 24 часа снизилась на 0,10% - до 80 662 долларов.

Цена Ethereum, занимающего второе место по рыночной капитализации, выросла на 0,04% и достигла 2 327 долларов.

Среди других криптовалют из первой десятки рост показали BNB - на 0,62%, Bitcoin Cash - на 0,60%, Monero - на 0,86%, а Bittensor - на 1,41%. При этом стоимость Zcash снизилась на 3,83%.

Индекс Fear & Greed, отражающий уровень готовности инвесторов к риску, удержался на отметке 50 пунктов, что свидетельствует о нейтральных настроениях на рынке.

По мнению аналитиков, разнонаправленная динамика криптовалют связана с ожиданиями инвесторов относительно дальнейшей монетарной политики США, а также с сохраняющимися геополитическими рисками.