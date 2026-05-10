Жесткие месседжи Президента Азербайджана Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Сегодняшние заявления Президента Азербайджана Ильхама Алиева, сделанные на встрече с жителями освобожденного и стремительно возрождающегося Зангилана, в очередной раз обозначили ключевую линию Баку: война имела строго ограниченную цель - восстановление территориальной целостности, а не разрушение армянской государственности.

Этот тезис важен не только как элемент политической риторики, но и как рамка для понимания всей послевоенной стратегии Азербайджана. Фактически, глава нашего государства повторяет позицию, которая прослеживается с момента завершения Второй карабахской войны: Баку рассматривает применение силы как инструмент достижения конкретного, юридически обоснованного результата - возвращения территорий, признанных международным правом частью Азербайджана.

В этом контексте уместно сделать ссылку на статью 51 Устава ООН (право на самооборону). Почему? Потому, что она является доказательством легитимности военных действий Азербайджана с точки зрения международно-правовой парадигмы. И в этом смысле уместно было напоминание Президента Азербайджана о переломном значении освобождения города Шуша.

С военной точки зрения это действительно был момент, после которого дальнейшее сопротивление армянских сил стало маловероятным. Однако более интересен не сам факт военного успеха, а интерпретация последовавших решений. Азербайджан действительно согласился на остановку боевых действий, несмотря на наличие возможностей для дальнейшего наступления. У нас действительно была потенциальная возможность уничтожения 15-тысячной группировки армянских сил.

Азербайджан обладал ресурсом для такого рода действий, но предпочел его не реализовывать. Возвращение Кяльбаджарского, Лачинского и Агдамского районов без боевых действий является четким и бесспорным доказательством понимания и даже признания руководством Армении возможности такого развития событий. В этой связи имеет смысл кое о чем напомнить.

Речь идет об известном заявлении специального посланника президента США Стива Уиткоффа, который ранее привел детали беседы между Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в августе 2025 года. В ней был задан вопрос о причинах остановки военных действий в Карабахе при наличии преимущества. Ответ главы нашего государства был таков: "Нам не нужно больше, чем возвращение своего".

И данный ответ был оценен в США как проявление прагматичного подхода к принятию решений. Как видим, Президент Азербайджана Ильхам Алиев раз за разом демонстрирует идентичную, твердую позицию, основанную как на уважении к нормам международного права, так и на принципе продвижения мирной повестки с Арменией.

Наша страна доказала свою способность добиваться поистине исторических задач, главной из которых является восстановление суверенитета и территориальной целостности Азербайджана военно-политическим путем. Этот успех был достигнут вопреки попыткам стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ воспрепятствовать полной де-окупации наших земель. Да и целый ряд иных стран мира поддерживали Армению.

Но эта поддержка страны-оккупанта ей не помогла. Азербайджан, действуя строго согласно статье 51 Устава ООН, добился торжества международного права. Азербайджан имел фактическую возможность создания "буферной зоны безопасности" за счет взятия под контроль части территории РА. Потому что нам тогда и сейчас не нужны чужие земли. Нам важно было вернуть свое и мы достигли этого.

Вот, о чем важно помнить всем тем европейским "наблюдателям", европарламентариям, политикам, которые пытаются оказывать давление на Азербайджан, "защищая" Армению. Наша страна обоснованно рассматривает миссии ЕС не как нейтральный инструмент стабилизации, а как элемент политического давления на Азербайджан. Это - ошибочный путь, вредящий процессу установления мира между Баку и Ереваном. Ведь как этим европейским "наблюдателям", так и всем остальным нужно раз и навсегда понять и признать, что Азербайджан делает ставку на модель, в которой он выступает как региональная держава, способная силой менять статус-кво, но не заинтересованная в его бесконечной дестабилизации.