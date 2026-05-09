Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительством здания Джебраильской районной центральной больницы

9 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительством здания Джебраильской районной центральной больницы на 150 коек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, министр здравоохранения Теймур Мусаев проинформировал главу государства и Первую леди о выполненной и предстоящей работе.

Отметим, что фундамент здания этой больницы был заложен Президентом Ильхамом Алиевым в 2021 году. Территория под строительство составляет около 5 гектаров. В больнице будут функционировать терапевтическое, хирургическое, педиатрическое, родильное отделения, отделения инфекционных заболеваний, анестезиологии-реанимации, гемодиализа и другие. Кроме того, будут созданы поликлиника, отделения лучевой и функциональной диагностики, физиотерапии и медицинской реабилитации, клинико-диагностическая лаборатория. В настоящее время, наряду с основным зданием, продолжается возведение корпусов инфекционных заболеваний, гемодиализа и поликлиники, станции скорой медицинской помощи, а также здания Джебраильского районного центра гигиены и эпидемиологии и других.