США и Иран обменялись ударами в районе Ормузского пролива

Иранские силы открыли огонь по американским военным кораблям в Ормузском проливе после попытки атаковать иранский нефтяной танкер.

Как передает Day.Az, об этом сообщает государственное агентство Исламской Республики IRIB. По его данным, "вражеские подразделения были поражены иранскими ракетами и были вынуждены отойти после получения повреждений".

Кроме того, США нанесли удары по иранским портовым объектам на острове Кешм и в районе Бендер-Аббаса. При этом, как сообщает Fox News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, эти действия "не означают возобновления войны".