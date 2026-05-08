США и Иран обменялись ударами в районе Ормузского пролива
Иранские силы открыли огонь по американским военным кораблям в Ормузском проливе после попытки атаковать иранский нефтяной танкер.
Как передает Day.Az, об этом сообщает государственное агентство Исламской Республики IRIB. По его данным, "вражеские подразделения были поражены иранскими ракетами и были вынуждены отойти после получения повреждений".
Кроме того, США нанесли удары по иранским портовым объектам на острове Кешм и в районе Бендер-Аббаса. При этом, как сообщает Fox News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, эти действия "не означают возобновления войны".
