Милли Меджлису Азербайджана предоставлен статус наблюдателя в Парламентской ассамблее Средиземноморья

Милли Меджлису Азербайджанской Республики предоставлен статус наблюдателя в Парламентской ассамблее Средиземноморья.

Как передает Day.Az, об этом говорится в информации отдела прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Отмечается, что в связи с этим была проведена церемония в рамках 1-го Саммита председателей парламентов стран - членов и партнеров Парламентской ассамблеи Средиземноморья, состоявшегося 7 мая.

Выступая на саммите, спикер Сахиба Гафарова поблагодарила за принятое решение о предоставлении Милли Меджлису статуса наблюдателя, высоко оценив это. Она заявила, что участие в Ассамблее создает новые широкие возможности для дальнейшего укрепления и развития связей с парламентами стран-членов.