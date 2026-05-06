Обнародованы данные о стратегических валютных резервах Азербайджана на апрель

За 4 месяца 2026 года стратегические валютные резервы Азербайджана увеличились на 2,9 миллиарда долларов США и составили 87,9 миллиарда долларов США.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора.

 

"Резервы ЦБА составили 12,7 миллиарда долларов США", - подчеркнул Т.Кязымов.