Планируется ли полное перекрытие дорог в Баку в дни WUF13?

В период проведения WUF13 при организации транспорта будет применён принцип "зелёного коридора".

Как передает Day.Az, об этом на брифинге, посвящённом представлению плана управления транспортом в дни WUF13, заявил начальник Центра интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Намидан Пириев.

Он отметил, что по специально выделенным маршрутам будет обеспечено бесперебойное движение, при необходимости на перекрёстках будет предоставляться приоритетный проезд, а участники будут своевременно и безопасно доставляться в пункты назначения:

"С этой целью будут приняты соответствующие меры, при этом как организация дорожного движения, так и меры безопасности будут реализовываться параллельно. В то же время в день открытия мероприятия - 18 мая - с учётом интенсивности движения на некоторых направлениях возможны временные изменения. Эти изменения в основном направлены на обеспечение передвижения высокопоставленных гостей и официальных делегаций. Однако в целом полное перекрытие дорог не предусмотрено, лишь при необходимости могут применяться частичные изменения направлений движения".

Напомним, что WUF13 пройдет в Баку с 17 по 22 мая 2026 года. Форум пройдет в рамках сотрудничества Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) и правительства Азербайджана. Мероприятие объединит представителей правительств, муниципалитетов, частного сектора, гражданского общества, молодежных и академических кругов, а также международных организаций из разных стран.