Декларация саммита Армения–ЕС поддержала мирные усилия между Баку и Ереваном

Европейский союз и Армения выразили решительную поддержку усилиям по продвижению мира между Арменией и Азербайджаном, включая подписание и ратификацию мирного договора.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующая позиция отражена в совместной декларации, принятой по итогам первого саммита Армения-ЕС, прошедшего в Ереване.

"Мы приветствуем усилия по дальнейшей институционализации мира между Арменией и Азербайджаном, а также обеспечению подписания и ратификации мирного договора", - отмечается в заявлении.

В декларации также приветствуются итоги Вашингтонского саммита от 8 августа 2025 года и последующие шаги по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Кроме того, ЕС вновь подтвердил полную поддержку нормализации отношений между Арменией и Турцией, а также инклюзивного открытия всех коммуникаций в регионе.

В документе подчеркивается, что эти процессы должны основываться на принципах суверенитета, территориальной целостности, нерушимости границ и взаимности, что усиливает общий курс на достижение устойчивого мира и стабильности в регионе.