Ракеты из Ирана сбиты над ОАЭ

Силы противовоздушной обороны Объединенные Арабские Эмираты перехватили баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники, запущенные с территории Иран.

Как передает Day.Az, об этом Минобороны страны заявило в соцсети X.

По данным ведомства, ПВО уничтожила 12 баллистических ракет, 3 крылатые ракеты и 4 беспилотных летательных аппарата. В результате инцидента ранения средней степени тяжести получили три человека.

Ранее власти эмирата Эль-Фуджайра сообщили, что трое граждан Индии пострадали при атаке беспилотника на нефтепромышленный комплекс.