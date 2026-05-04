https://news.day.az/world/1832343.html Ракеты из Ирана сбиты над ОАЭ Силы противовоздушной обороны Объединенные Арабские Эмираты перехватили баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники, запущенные с территории Иран. Как передает Day.Az, об этом Минобороны страны заявило в соцсети X.
Ракеты из Ирана сбиты над ОАЭ
Силы противовоздушной обороны Объединенные Арабские Эмираты перехватили баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники, запущенные с территории Иран.
Как передает Day.Az, об этом Минобороны страны заявило в соцсети X.
По данным ведомства, ПВО уничтожила 12 баллистических ракет, 3 крылатые ракеты и 4 беспилотных летательных аппарата. В результате инцидента ранения средней степени тяжести получили три человека.
Ранее власти эмирата Эль-Фуджайра сообщили, что трое граждан Индии пострадали при атаке беспилотника на нефтепромышленный комплекс.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре