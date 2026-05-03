Иран вскоре может начать консервировать нефтяные скважины

Иран из-за быстрого заполнения нефтехранилищ вследствие американской морской блокады может уже на следующей неделе приступить к консервации своих буровых скважин.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире программы на телеканале Fox News.

Он также отметил, что после завершения конфликта цены на нефть будут ниже, чем в начале года, в том числе в связи с решением ОАЭ о выходе из ОПЕК.

"Это вселяет в меня оптимизм, поскольку цены на нефть по завершении конфликта будут значительно ниже, чем они были в начале этого года или в любой момент времени в 2020 или 2025 году", - отметил он.