ЦАХАЛ уничтожил 120 объектов "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки уничтожила 120 целей шиитского движения "Хезболла" на юге Ливана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"За сутки Армия обороны Израиля нанесла удары по многочисленным террористическим объектам и ликвидировала террористов, действовавших вблизи позиций ЦАХАЛ на юге Ливана. В результате ударов было уничтожено 70 военных сооружений и 50 объектов инфраструктуры "Хезболла" в различных районах", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

Среди уничтоженных целей военные перечислили "командные центры "Хезболла" и "склады оружия".