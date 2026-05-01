В Баку состоится презентация книги писателя-публициста Эльшада Гасанова о Зелимхане Ягубе

1 мая в 14:00 в клубе "Натаван" Союза писателей Азербайджана состоится презентация книги писателя-публициста Эльшада Гасанова "Зелимхан Ягуб (мои воспоминания)"

Как сообщает Day.Az, книга "Зелимхан Ягуб" представляет собой искренний рассказ об одном из ярких деятелей современной азербайджанской культуры.

Зелимхан Ягуб (1950-2016) - народный поэт Азербайджана, общественный деятель и ашуг, чье имя стало символом верности национальным традициям. Его творчество, представляет собой уникальный синтез поэтического слова и музыки.

Глубокая связь с фольклором и высокое мастерство сделали его поэзию по-настоящему народным достоянием.

На мероприятии ожидается участие известных деятелей культуры, литературы и поклонников творчества поэта.

Адрес: ул. Хагани, 53