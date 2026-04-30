С завтрашнего дня этим лицам будет выплачиваться единовременное пособие в 600 манатов

С завтрашнего дня в Азербайджане назначение единовременного пособия на погребение умерших будет осуществляться в автоматизированном порядке.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Modern.az, в соответствии с действующими правилами, согласно Закону Азербайджанской Республики "О социальных пособиях", единовременное пособие выплачивается лицам, взявшим на себя организацию похорон умерших, которые при жизни получали пожизненное пособие государственным служащим, пособия по возрасту, инвалидности и потере кормильца; согласно Закону "О страховании от безработицы" - получали выплаты по безработице; согласно Закону "О трудовых пенсиях" - получали трудовую пенсию; а также застрахованным лицам в соответствии с Законом "О социальном страховании".

Для застрахованных лиц и пенсионеров выплаты осуществляются за счет обязательных взносов государственного социального страхования, для остальных - за счет средств государственного бюджета.

С 1 мая 2026 года единовременное пособие на погребение будет назначаться автоматически на основании данных о регистрации смерти - фамилии, имени, отчестве умершего, его индивидуального идентификационного номера, а также сведений о лице, понёсшем расходы на похороны. Размер пособия составляет 600 манатов для получателей социальных выплат (госслужащих, лиц, получающих пособия, страховые выплаты по безработице и застрахованных лиц), а для трудовых пенсионеров - в размере трёхкратной минимальной ежемесячной трудовой пенсии. Срок обращения за получением пособия не ограничен.

Если умерший одновременно являлся и застрахованным лицом, и трудовым пенсионером, выплачивается пособие в большем размере.

В случаях, когда автоматическое назначение невозможно, пособие назначается после обращения страхователя в установленной форме в соответствии с приложением №1 к "Правилам назначения, расчета и выплаты пособий по обязательному государственному социальному страхованию, а также пособий, выплачиваемых за счет средств страхователя застрахованным лицам при временной утрате трудоспособности".