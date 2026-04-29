В Белграде по инициативе Азербайджана открылся шахматный павильон

В белградском парке Ташмайдан состоялась церемония открытия шахматного павильона, созданного по инициативе посольства Азербайджана в Сербии и при финансовой поддержке компании AzVirt.

Как передает Day.Az, об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в посольстве Азербайджана в Сербии.

В открытии павильона приняли участие государственный секретарь Министерства спорта Сербии Марко Кешель, президент Шахматной федерации Сербии Андрия Йоргич и сотрудники посольства.

На мероприятии подчеркивалось, что открытие шахматного павильона в этом месте, расположенном всего в нескольких шагах от памятника Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в парке Ташмайдан, вызывает большое удовлетворение. Отметив, что отношения между двумя странами достигли самого высокого уровня стратегического партнерства, посол подчеркнул, что официальный визит Президента Ильхама Алиева в Белград в феврале является важным историческим этапом в истории наших двусторонних отношений.

После официального открытия павильона состоялся блиц-турнир по шахматам.