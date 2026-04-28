Обнародованы официальные информационные ресурсы Всемирного форума городов (WUF13) в Баку
В преддверии проведения 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку, организационный комитет призывает участников и гостей мероприятия следить за официальными информационными ресурсами для получения актуальных сведений.
Как передает Day.Az, официальная информация о подготовке к форуму, программа мероприятий и важные обновления оперативно размещаются на официальном сайте https://wuf13.az.
Для удобства участников и представителей общественности WUF13 ведет активную деятельность в социальных сетях. Получать новости, фото- и видеоотчеты, а также оперативные уведомления о ходе подготовки к форуму можно, подписавшись на официальные страницы WUF13 в следующих сетях:
- Instagram: https://www.instagram.com/wuf13azerbaijan/
- Facebook: https://www.facebook.com/WUF13Azerbaijan
- LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/wuf13azerbaijan
- X (Twitter): https://x.com/WUF13Azerbaijan
- TikTok: https://www.tiktok.com/@wuf13azerbaijan
- YouTube: https://www.youtube.com/@WUF13Azerbaijan
- Telegram: https://t.me/WUF13Azerbaijan
Организаторы рекомендуют участникам регулярно проверять указанные платформы для обеспечения своевременного доступа к необходимой информации, касающейся участия в форуме.
