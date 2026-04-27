Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с визитом Премьер-министра Чехии в Азербайджан

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в соцсети X в связи с визитом Премьер-министра Чехии Андрея Бабиша в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"Премьер-министр Андрей Бабиш, благодарю за официальный визит и содержательные обсуждения, которые мы сегодня провели в Габале. Большая честь, что это был ваш первый официальный визит за пределы Европейского союза.

У нас крепкие политические отношения, и сегодняшний обмен мнениями вновь подтвердил нашу общую приверженность дальнейшему углублению связей между Азербайджаном и Чехией. Несмотря на уже значительный уровень товарооборота, мы видим очевидный потенциал для дальнейшей структуризации и диверсификации нашего экономического сотрудничества.

Бизнес-форум, состоявшийся в рамках визита и объединивший представителей деловых кругов наших стран, является важным шагом в этом направлении. Мы совместно приняли решение повысить уровень межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, что будет способствовать более эффективной координации, в том числе в энергетике, промышленности и других ключевых секторах.

Мы также высоко ценим наше сотрудничество в оборонной промышленности и видим хорошие перспективы для его дальнейшего развития.

С удовольствием принимаю ваше любезное приглашение посетить Чешскую Республику и ещё раз благодарю вас за вашу дружбу и партнёрство".