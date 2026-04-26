Автоконцерны Германии перейдут на производство оружия. Об этом со ссылкой на данные правительственной статистики сообщает The Wall Street Journal (WSJ), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мере того как экспортная модель Германии приходит в упадок, страна переориентируется с производства автомобилей на выпуск оружия и пытается превратить промышленный спад в оборонный бум.

"После десятилетий, в течение которых Германия была локомотивом европейской промышленности, страна переживает самый длительный период стагнации со времен Второй мировой войны, сталкиваясь с конкуренцией со стороны Китая и падением спроса. Ответ на этот кризис столь же радикален, как и сам кризис: превратить свою промышленную базу в арсенал Запада", - отмечают авторы.

Так, Volkswagen ведет переговоры с Израилем насчет производства компонентов для системы ПРО "Железный купол". Производитель автозапчастей Schaeffler тем временем стал выпускать двигатели для БПЛА, бортовые системы для бронемашин и комплектующие для военной авиации.