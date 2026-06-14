https://news.day.az/world/1841312.html Трамп заявил, что «дискобомбулирует» противников Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что применит секретный "дискобомбулятор" в отношении противников, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Вас дискобомбулируют", - говорится на опубликованной Трампом картинке.
Трамп заявил, что «дискобомбулирует» противников
Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что применит секретный "дискобомбулятор" в отношении противников, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Вас дискобомбулируют", - говорится на опубликованной Трампом картинке.
На изображении американский лидер стоит на авианосце и рассматривает в бинокль суда под флагом США и истребители. При этом президент не уточнил, кому именно адресовано его послание.
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