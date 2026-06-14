Трамп заявил, что «дискобомбулирует» противников

Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что применит секретный "дискобомбулятор" в отношении противников, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Вас дискобомбулируют", - говорится на опубликованной Трампом картинке.

На изображении американский лидер стоит на авианосце и рассматривает в бинокль суда под флагом США и истребители. При этом президент не уточнил, кому именно адресовано его послание.