Автор: Акпер Гасанов

Начну с констатации очевидного. История Новой Каледонии - это наглядный пример того, как колониальное прошлое продолжает определять политическую реальность XXI века. Напомню, что архипелаг, известный также как Канакская Новая Каледония, был захвачен Францией 24 сентября 1853 года. С тех пор коренной народ - канаки - так и не принял колониальный статус своей земли, неоднократно поднимая восстания против французского владычества.

После Второй мировой войны, в 1946-1947 годах, Новая Каледония была включена в список территорий, подлежащих деколонизации в рамках ООН. Однако благодаря активной, но деструктивной дипломатической деятельности Франции архипелаг вскоре был исключен из этого перечня. Лишь в 1986 году, несмотря на сопротивление Парижа, территория вновь вернулась в список несамоуправляющихся территорий.

При этом в данном списке также остается Французская Полинезия. Примечательно, что ранее в него входили и такие территории, как Французская Гвиана, Мартиника и Гваделупа, однако после административных реформ Франции они были исключены.

Очевидно, что Франция на протяжении десятилетий стремится сохранить контроль над архипелагом, опираясь на лояльные силы и демографическую трансформацию региона за счет переселения неканакского населения. Это создало глубинный политический и этнический раскол, который проявился особенно остро в 1984-1988 годах. Тогда противостояние между сторонниками независимости и профранцузскими силами едва не привело к гражданской войне.

Выходом из кризиса стали Матиньонские соглашения 1988 года, которые закрепили временный статус территории и предусматривали проведение референдума о независимости. Однако последующее Нумейское соглашение 1998 года отложило этот процесс, установив постепенную передачу полномочий в течение 20 лет.

Референдумы все же состоялись, но их результаты показали глубокую поляризацию общества. В 2018 году 56% проголосовали против независимости, в 2020 году - 53%. При этом поддержка независимости стабильно росла. Третий референдум в 2021 году был бойкотирован сторонниками независимости, которые обвинили Францию в манипуляции сроками голосования в разгар пандемии COVID-19 и в период традиционного траура у канаков. В результате явка составила лишь 43,8%, а 96,5% проголосовавших высказались против независимости. Этот результат был поставлен под сомнение, поскольку не отражал реального волеизъявления народа Новой Каледонии.

Несмотря на положения Нумейского соглашения, согласно которым после трех референдумов стороны должны были начать новый диалог, Франция пошла по пути односторонних решений. В 2024 году президент Эммануэль Макрон инициировал законопроект, направленный на расширение электората за счет включения новых категорий жителей. Для канаков это стало сигналом о попытке окончательно нивелировать их политическое влияние.

Эта инициатива спровоцировала крупнейший кризис за последние десятилетия. В мае 2024 года в Новой Каледонии вспыхнули массовые протесты и столкновения между сторонниками независимости, правоохранительными органами и вооруженными группами. Погибли более десяти человек, сотни получили ранения, были разрушены жилые и коммерческие объекты.

Франция ввела чрезвычайное положение, направив на архипелаг более 4 тысяч силовиков. Были введены комендантский час, ограничения на свободу передвижения и коммуникаций, включая блокировку TikTok. Эти меры вызвали резкую критику правозащитных организаций, которые указали на нарушение фундаментальных прав и свобод.

Особую обеспокоенность вызывает выборочная репрессивная политика, направленная преимущественно против активистов движения за независимость, включая членов FLNKS. Аресты, депортации во Францию и судебные преследования усилили напряженность. По сообщениям очевидцев, в конфликте также участвовали вооруженные группы европейского происхождения, действовавшие при негласной поддержке властей.

Международная реакция не заставила себя ждать. Эксперты ООН выразили серьезную обеспокоенность отсутствием диалога, милитаризацией региона и систематическими нарушениями прав канаков. Отдельно отмечались случаи насилия с расистским подтекстом, а также сообщения о сотнях пропавших без вести.

Вопрос Новой Каледонии вновь оказался в центре внимания Комитета ООН по деколонизации (C-24). В ходе регионального семинара в мае 2026 года представители Меланезийской группы подчеркнули необходимость международного вмешательства, организации наблюдательных миссий и обеспечения подлинного права канаков на самоопределение.

Представители канакского общества заявляют, что текущая ситуация - это не просто политический кризис, а следствие незавершенной деколонизации. Они подчеркивают, что юридическая база, включая резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и практику Международного суда, однозначно подтверждает право народа Новой Каледонии на самоопределение.

В этой связи ключевым остается вопрос: готова ли Франция признать это право не формально, а по существу? Пока действия Парижа свидетельствуют об обратном. Попытки изменить электоральные правила, игнорирование требований коренного населения и ставка на силовое подавление лишь углубляют кризис.

Стоит отметить, что Новая Каледония сегодня - это не только региональный конфликт, но и тест для всей международной системы. От того, насколько последовательно будут применяться принципы деколонизации, зависит доверие к международному праву как таковому. И если этот процесс вновь будет заторможен политическими интересами, это станет сигналом для других подобных конфликтов по всему миру: колониальное прошлое все ещё может диктовать будущее. Плюс перед нами очередное подтверждение того, что Франция, так часто пытающаяся выступать с нравоучениями в чей-либо адрес, не имеет на то никаких оснований.