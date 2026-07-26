В Ормузском проливе танкер подорвался на мине

Нефтяной танкер с отключенной системой слежения подорвался на морской мине в Ормузском проливе.

Как передает Day.Az со ссылкой на S&P Global, об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией в сфере международной морской безопасности.

По их данным, принадлежность судна к какой-либо стране пока не установлена. Предварительно, взрыв произошел после того, как танкер отклонился от безопасного маршрута, рекомендованного иранской стороной. Предполагается, что судно могло наткнуться на морскую мину, однако официального подтверждения этой версии пока нет.

Ранее Иран неоднократно призывал коммерческие суда строго придерживаться утвержденных маршрутов при прохождении Ормузского пролива, предупреждая о возможных угрозах безопасности в случае отклонения от них.

На фоне роста напряженности в регионе многие нефтяные танкеры в последние недели проходят через пролив с отключенными системами слежения.