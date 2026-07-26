https://news.day.az/society/1850281.html В Каспийском море произошло землетрясение В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,2. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА. Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 03:04 по местному времени. Очаг залегал на глубине 20 километров.
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,2.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 03:04 по местному времени.
Очаг залегал на глубине 20 километров.
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