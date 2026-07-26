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В Каспийском море произошло землетрясение

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,2. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА. Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 03:04 по местному времени. Очаг залегал на глубине 20 километров.