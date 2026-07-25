https://news.day.az/world/1850253.html Землетрясение произошло на границе Армении и Грузии На армяно-грузинской границе произошло землетрясение магнитудой 3,2. Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Армении. По данным ведомства, землетрясение произошло в 7 км к северо-западу от города Дманиси, расположенного на армяно-грузинской границе. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Землетрясение произошло на границе Армении и Грузии
На армяно-грузинской границе произошло землетрясение магнитудой 3,2.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Армении.
По данным ведомства, землетрясение произошло в 7 км к северо-западу от города Дманиси, расположенного на армяно-грузинской границе.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Интенсивность подземных толчков в эпицентре составила 4 балла.
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