https://news.day.az/world/1850253.html

Землетрясение произошло на границе Армении и Грузии

На армяно-грузинской границе произошло землетрясение магнитудой 3,2. Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Армении. По данным ведомства, землетрясение произошло в 7 км к северо-западу от города Дманиси, расположенного на армяно-грузинской границе. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.