США ввели ограничения на въезд для посетивших Конго

Государственный департамент США объявил о временных ограничениях на въезд в страну для лиц, недавно посетивших Демократическую Республику Конго.

Как передает Day.Az со ссылкой на заявление ведомства, путешественники, включая граждан США, которые находились в Конго в течение 21 дня до вылета, не будут допущены на коммерческие рейсы, направляющиеся в Соединенные Штаты. Американским гражданам рекомендовано провести за пределами Конго не менее 21 дня перед возвращением в США.

Кроме того, лица, находившиеся в течение последних трех недель в Уганде или Южном Судане, смогут въехать в США только через специально определенные аэропорты, где предусмотрен усиленный санитарный контроль.